Charlotte Casiraghi torna a sorridere al fianco del suo uomo misterioso

Li avevamo lasciati poco più di un mese fa insieme in un maneggio a Nizza e ora li ritroviamo fianco a fianco nel corso della cena benefica del torneo equestre Longines Masters di Parigi. Charlotte Casiraghi e il suo misterioso accompagnatore non perdono occasione per stare insieme, ma soprattutto per allontanarsi insieme...

Chiusa definitivamente la storia con Lamberto Sanfelice, per il quale Charlotte si era trasferita a Roma insieme al figlio Raphael (avuto dalla relazione con Gad Elmaleh), la figlia di Carolina di Monaco sembra pronta a voltare pagina in amore al fianco di un uomo con cui pare comunichi in italiano. Se al momento di lui si sa poco e niente, è invece chiaro che tra i due ci sia un buon feeling. Dopo essere stati pizzicati in un maneggio di Nizza mentre passeggiavano seguiti dalla scorta armata a fine ottobre, li ritroviamo a stretto contatto alla cena benefica del prestigioso torneo equestre.



Capelli raccolti e maglioncino a righe blu e bianco per Charlotte che siede allo stesso tavolo di Guillaume Canet, compagno di Marion Cotillard. Ma è solo con il ragazzo dal capello mosso e il fisico asciutto che la Casiraghi ride e scherza come se fosse già in confidenza. E soprattutto è con lui che si allontana nella notte insieme ad altri amici.