Candice Swanepoel è diventata mamma di un maschietto

Su Instagram Duran ha pubblicato uno scatto di Candice nuda e col pancione e ha scritto: "THE MOST BEAUTIFUL MAMA Congratulations!! Welcome Anacã!!! Already sooo much LOVE for you and the new family!" ovvero "La mamma più bella. Congratulazioni. Benvenuto Anaca. C'è già tanto amore per te e per la tua nuova famiglia!".

Candice, 27 anni, ha condiviso per mesi il suo bellissimo pancione attraverso scatti social postati su Instagram sempre molto sexy e bollenti, l'ultimo dei quali poche settimane fa immersa nell'acqua. La top model e Hermann stanno insieme da 10 anni. “Mi piacerebbe molto avere dei figli” aveva detto tempo fa Candice e il sogno si è adesso realizzato.