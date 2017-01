Brad Pitt e Kate Hudson nuova coppia dello showbiz?

Pitt e la Hudson hanno partecipato alla festa che ha seguito i Golden Globe e i più maliziosi dicono che Kate abbia sfoggiato una mise incantevole proprio per attirare l'attenzione di Brad. Insieme non sono stati beccati, ma qualcuno sostiene che per la fuga dalla festa abbiano utilizzato la stessa automobile. Prima se n'è andato Brad Pitt e poi l'autista sarebbe tornato a riprendere la Hudson. Se la storia tra i due fosse confermata sarebbe quasi un desiderio che si avvera, visto che qualche tempo fa in radio Kate aveva proprio detto di sognare un ragazzo come Brad Pitt.