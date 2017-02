Bianca Balti per la prima volta in topless su Sports Illustrated

Un sogno che si avvera... per Bianca Balti, ma soprattutto per i suoi fan. La modella 32enne, mamma di due bambine, appare per la prima volta in topless su Sports Illustrated edizione speciale dedicata ai costumi da bagno. La sensuale italiana posa sulla spiaggia in microbikini e quando leva il reggiseno è uno spettacolo.

Bellissima e dolcissima, veste il ruolo di vampiro sexy che ammallia con le sue curve. Ma a differenza delle colleghe, la Balti è molto elegante anche nella sua nudità. “Sono eccitata e ultra onorata di far parte di questo numero di SI-Swimsuit Issue” scrive Bianca postando uno scatto con addosso una canotta trasparente sotto la quale si vede chiaramente il seno nudo. I follower apprezzano e piovono complimenti: “Di uno splendore unico” scrivono, “Bellissima”, “Stratosferica”.



La Balti è stata scoperta durante l'università e ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla professione di modella. Da allora ha posato per le più importanti riviste di moda, tra cui Vogue, Harper Bazaar, e W, e per grandi case di moda come Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Valentino, Armani Jeans, Missoni, La Perla. Ora è la testimonial di Dolce & Gabbana.



E' mamma di due bambine, ma vorrebbe almeno quattro figli. “Voglio avere un sacco di bambini. Almeno quattro, ma non in fretta. Quando saranno un po' più indipendenti, ne farò un altro” ha detto la Balti.