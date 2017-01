Belen si rilassa sul lettino... tutta nuda

Relax” cinguetta stesa su un lettino nella notte milanese, coperta soltanto da un asciugamano bianco a coprirle il fondoschiena. Belen si rilassa così, ma i follower si scatenano nelle critiche. La showgirl replica: "La mia testa va oltre, ho tempo per creare, per realizzare, fortuna che poca gente ha, concretizzare i propri traguardi. Proprio per questo sono serena e felice".

Mostra il suo fisico mozzafiato e si butta le cattiverie alla spalle. "Sono talmente soddisfatta dalla mia vita che certi commenti per me sono fuffa – scrive sui social - Tranquilla che io continuo a correre per la mia strada senza girarmi a guardare i detrattori, mi soffermo solo davanti alle cose belle, davanti alle belle parole, oppure davanti a cose che mi fanno riflettere per migliorare. Io continuo a correre senza mai fermarmi". Dopo lo scatto nuda c'è un'altra immagine piccante. Durante lo shooting posa senza veli in una vasca da bagno coperta di bolle di sapone. Addosso ha solo i tacchi. E chi vuole criticarla lo faccia, Belen continua sulla sua strada serena e felice.