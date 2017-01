Belen sa resistere a tutto tranne... alla tentazione di provocare: "Viva le tette!"

Non c'è dubbio che Belen Rodriguez non si diverta a scherzare e provocare attraverso i suoi social. Basta vedere uno degli ultimi video postati su Instagram. Si presenta con un maglione che la copre fino al collo e seria in camera dice "mi sono coperta per voi". Salvo poi scoprire una scollatura più che generosa lasciandosi andare un grido liberatorio: "Viva le tetteeee!!!". E chi siamo noi per darle torto?