Belen-Iannone, baci alla luce del sole

Stanno insieme da tre mesi, ma per tanto tempo sono riusciti a mantenere nascosto il loro amore nonostante i rumors insistenti. Ora escono alla luce del sole e si baciano davanti ai flash come una coppia collaudata. Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati beccati dal settimanale Chi in un locale milanese, sotto casa della showgirl, in pieno centro e in pieno giorno. Il pilota pare ormai un assiduo ospite di casa Rodriguez.