Belen, Fanny, Dayane, star in fuga dall'inverno

Topless mozzafiato per Mariane Rodriguez, che si spoglia su una spiaggia di Fuerteventura, lato B mozzafiato per l'altra Rodriguez, la più famosa, Belen, in bikini in una località da sogno ancora top secret. E poi ancora Fanny Neguesha, che da Phiket posta scatti hot in costume... In questo inizio d'anno all'insegna dell'inverno le star si danno alla fuga e tolgono i vestiti...

Cappello di paglia in testa e scatto da dietro con lato B mozzafiato in primo piano Belen aggiorna il suo diario social "post separazione" da Stefano De Martino. E dopo il Capodanno in montagna, eccola in una località da sogno, ancora top secret, tolti gli abiti e... magari anche i pensieri, pesanti degli ultimi giorni, la showgirl si mette in bikini e mostra le curve sexy.



Topless mozzafiato e forme da lasciare a bocca aperta per un'altra Rodriguez, la bellissima Mariane. La showgirl è a Fuerteventura alle Canarie e sulla spiaggia è la più sexy.



Anche Simona Ventura e il compagno Gian Gerolamo Carraro si godono sole e mare in una vacanza d'amore in Florida e da Miami, dove sono di casa, postano scatti in costume.



È volata alle Bahamas invece Elisabetta Canalis con il marito Brian Perri e la sua Skyler Eva. Primo vero mare da neo-mamma e corpo scolpito per la bellissima ex velina.



Dalle Maldive sfoggia le sue prosperose curve in bikini Cecilia Capriotti e il suo generoso décolleté è da sogni ad occhi aperti. E poi ci sono anche Fanny Neguesha, sensuale e seducente in versione estiva da Phuket, Aida Yespica, anche lei habitué di Miami come la Ventura, Dayane Mello in vacanza in Brasile con il compagno e la figlia e ancora Melissa Satta e Alessandra Ambrosio...tutte sirene di incredibile bellezza.