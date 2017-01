18 marzo 2015 Belen e Stefano De Martino: crisi in corso, vivono separati ma si incontrano in hotel Un tentativo per salvare il matrimonio, come anticipa il settimanale "Chi" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:11 - Lei nella loro casa, lui in uno degli hotel più lussuosi di Milano. Belen e Stefano De Martino non vivono più insieme ormai da tre settimane. Una decisione sofferta, si legge su "Chi ", ma ragionata, per provare a salvare il matrimonio. Non più sotto lo stesso tetto, ma nello stesso letto sì. I due infatti non rinunciano ad incontri "d'amore" clandestini, nell'albergo dove alloggia lui, come mostrano gli scatti su Instagram postati dalla showgirl.

La notizia è clamorosa. Secondo quanto rivela il settimanale la coppia avrebbe deciso di non dividere più lo stesso tetto, almeno per il momento. Lo stesso letto però sì, di tanto in tanto. Eccoli infatti in alcuni scatti social, che risalgono a pochi giorni fa.

Lei sdraiata, le gambe nude e sinuose in vista, in una camera che non è quella di casa loro, ma molto più probabilmente quella del lussuoso Hotel Bulgari, dove Stefano si è trasferito con armi e bagagli. Lui esce dal bagno con un asciugamano avvolto intorno alla vita e la vede, sorpreso e ammirato al tempo stesso: "Così non vale". cinguetta la showgirl. I patti tra loro erano diversi? Forse, ma l'attrazione reciproca è tale che i due non resistono l'uno troppo lontano dall'altra. E allora eccoli in quello che sembra un incontro clandestino, tra amanti o... ex amanti. E poi di nuovo insieme a "C'è posta per te" nel tentativo, molto mediatico, di ricucire il loro rapporto.

La separazione è stata tuttavia necessaria, si legge sul settimanale, che documenta il trasloco del marito di Belen, e la vita da single che ora conduce, con una serie di immagini esclusive. Su Instagram poi lui posta uno scatto in cui appare con un occhio nero: "Bisogna prenderle per imparare a darle! #lividi #boxe #aftertraining" scrive. Per consolarsi e sfogarsi quello che ci vuole è un bell'incontro di boxe!



La coppia sta tuttavia cercando di affrontare e risolvere i motivi che hanno portato alla attuale crisi anche per amore del figlio, Santiago, che è sempre cresciuto con l’amore dei genitori, racconta "Chi". "Ho sempre ragionato di pancia. Con Stefano abbiamo fatto tutto velocemente. Dopo pochi mesi ero già incinta. Nelle storie passano gli anni e subentra la quotidianità. Ma io ho bisogno sempre del guizzo", ha confessato Belen. Da non sottovalutare tra i motivi della crisi infine anche il ruolo delle rispettive famiglie, sempre molto vicine alla coppia: da prima di Natale De Martino ha raffreddato i rapporti con alcuni suoi parenti e con la mamma di Belen. Pausa di rflessione da tutto e da tutti.