Belen e Iannone, tra altalene e giochi l'intimità prende il largo

Iannone segue la sua bella a bordo e la aiuta a stendere l'asciugamano, prima di sdraiarsi al suo fianco. Il campione di MotoGp è abituato a gestire le curve, ma quelle dell'argentina sono davvero irresistibili. Pensando di essere lontano da occhi indiscreti, Andrea si avvicina e le bacia amorevole la spalla, mentre lei lo lascia fare senza opporre resistenza. Un corteggiamento in piena regola, che secondo alcuni beninformati durerebbe già da qualche mese. Grazie all'amicizia con il fratello Jeremias, infatti, Iannone era riuscito ad entrare nelle sue grazie e stuzzicarla con fiori, messaggi e segnali. Ora per lui è arrivato il momento di sferrare l'attacco finale e si deve giocare il tutto e per tutto. Riuscirà a farla capitolare? Le giornate a Ibiza sono lunghe... e le notti ancora di più.

Nonostante i tanti corteggiatori, il cuore di Belen non ha però ancora trovato pace. Su Instagram si è infatti lasciata andare ad una riflessione amara: "Sono egoista, impaziente e insicura. Faccio degli errori, sono fuori controllo e a volte difficile da gestire. Ma se non puoi gestire la mia parte peggiore, allora sicuro come l'inferno non mi meriti quando sono al mio meglio. #marilynmonroe #bellissima #laamo".



Nonostante il riferimento a Marilyn Monroe, diva tragica per eccellenza, in molti pensano che la dedica sia indirizzata ad un uomo in particolare. Parole nostalgiche per l'ex marito Stefano De Martino o un avvertimento per lo spasimante Iannone?