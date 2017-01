Belen, da Borriello a Iannone: "Sono una ragazza libera, che vive di pancia e ama l'amore"

Sempre in lotta con il suo personaggio, alla fine Belen sceglie di essere trasparente. Nel bene e nel male. Sui social posta quello che le pare, in vacanza frequenta chi vuole, che sia il nuovo amico amico Andrea Iannnone o un ex come Marco Boriello. "Tanto alla fine i detrattori troverebbero sempre qualcosa da dire", racconta in esclusiva a Tgcom24. La lunga vacanza a Ibiza, dove sta cercando una casa, prosegue tra relax e famiglia, intanto è tornata in Italia per registrare la nuova edizione di "Tu si que vales" e non si ferma l'attività di imprenditrice: "Abbiamo aperto due nuovi saloni Cotril", sottolinea.

Belen, sei la protagonista anche dell'estate 2016: Borriello, Iannone... Come stanno veramente le cose?

La verità è che sto trascorrendo una vacanza da favola. Sono single, serena e tranquilla. Marco l'ho sempre visto in questi anni, perché a Milano abitiamo a 200 metri di distanza. È una persona alla quale voglio bene. Iannone è un amico di famiglia. Se conosco una persona e ci voglio andare in barca perché non devo farlo e nascondermi.

Il vero fidanzato quindi non lo terrai nascosto?

Ma no. Il mio vero fidanzato è mio figlio Santiago.

Ricevi tante critiche, ma nessuno dice che stai trascorrendo le vacanze tutte in famiglia...

La famiglia per me è la prima cosa. Ed è stato sempre così. Sono stata lontana dai miei affetti per tanti anni e ne ho sofferto tantissimo. Per dieci anni li vedevo solo venti giorni d'estate. Ogni volta che se ne andavano per me era tremendo. Ho un rapporto allucinante con gli aeroporti. Quando qualcuno a me caro parte preferisco non salutarlo. Non mi piace dire ciao alle persone. Ho il ricordo di quella porticina e quella mano... La sensazione che non li avrei rivisti per tanti mesi mi ha segnato davvero tanto, mi ricordo i pianti durante la coda...

Fai sempre discutere e spesso replichi proprio sui social che usi come una manager... Recentemente hai postato una frase in cui in sostanza dici che non ti va di cambiare per gli altri...

E' di Alda Merini, una poetessa che amo molto. Non ho più voglia di raccontare chi sono a chi non vuole capire. Sono una ragazza libera, che vive di pancia, che ama l'amore e che dà tutto quello che può dare. Ho sofferto tanto, ho fatto tanti sacrifici. Mantenendo sempre alti i miei valori. E non è merito mio, ma dei miei genitori. Non mi piace nascondermi solo perché i detrattori possano dire 'ah, guarda come si è comportata'. Preferisco essere trasparente.

Puntualmente vieni interpretata male...

Lotto molto con il mio personaggio. Amo essere Belen Rodriguez ma mi toglie anche tanta libertà facendomi girare le palle. Poi alla fine dico 'io sono questa'. E non faccio niente di male. Non sono ipocrita. E sono anche felice di ricevere critiche assurde e squilibrate. Troppi complimenti non mi piacciono. Ma sono fiera di me, tranquilla con me stessa. E nessuno me lo toglie. Tornando alla frase che ho postato. Alla fine, anche se ti impegni, chi non ti vuole capire non ti capisce lo stesso.

Stai registrando 'Tu si que vales', quest'anno ci sono le new entry Mammucari e Rugiati... Come va?

Teo lo adoro, ci ho lavorato tante volte e mi conosce molto bene: fa morire dal ridere, Simone è molto bravo, disinvolto. Quando si accende la lucina rossa, la tensione fa brutti scherzi. Lui anche la prima volta è stato bravo. Si vede che ha fatto la gavetta. A 'Tu si que vales' il livello è sempre molto alto...

Maria de Filippi crede molto in te... Ci saranno sorprese anche per altri programmi visto che la Fascino ne produce tanti?

(Ride, ndr) Vedremo. Non mi piace mai anticipare nulla prima della firma. Quella di 'Pequenos Gigante's è stata una bella esperienza. Maria si affeziona alle persone e ci crede. Non ti abbandona se sei professionale. E diventi un po' una sua creatura...

Prosegue la tua attività parallela di imprenditrice...

Cotril mi ha preso come testimonial quando ancora muovevo i primi passi, abbiamo iniziato insieme, l'ho fatto per parecchi anni, ci siamo portati fortuna a vicenda. All'epoca non ero pronta per fare l'imprenditrice, ero piccina, non avrei saputo come muovermi. Sento questo progetto sulle mie corde. Non ci fermiamo più. Dopo Milano e Forte dei Marmi apriamo a breve apriremo un negozio in franchising anche a Napoli.

Come scegli?

Mi propongo quattro cose al giorno, davvero la qualunque. Vado molto a sensazioni. I capelli sono sempre stati importanti per me, ogni volta i parrucchieri mi dicevano ma 'lo sai che le ragazze vengono con la tua foto e vogliono il tuo stesso colore', così è stato tutto un susseguirsi... E mi sono detta 'perché non aprire dei negozi con Cotril, con tanto di estetista e beauty spa?'

Un colpo di testa questa estate lo farai?

No. Sono una zingara. Mi piacciono i capelli lunghi. Non ce la faccio. Dentro sono un maschiaccio, ma fuori mi piace mostrare il mio lato femminile.