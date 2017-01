Beatrice Lorenzin, nozze capresi con Alessandro Picardi

E' sull'isola dell'amore in abito bianco lungo in pizzo e capelli raccolti, che la ministra Beatrice Lorenzin ha sposato il compagno Alessandro Picardi, responsabile delle relazioni esterne internazionali della Rai. Il ministro della Salute è apparsa raggiante nella chiesetta di Sant'Andrea a Capri dove ha detto sì davanti a 65 invitati. Flash puntati sui due paggetti Lavinia e Francesco, i gemelli della coppia.

La Lorenzin è arrivata alle 17.30 a bordo di un taxi rosso scoperto, una Fiat 1100 d'epoca, accompagnata dal padre Teodoro. Sorridente e felice non si è sottratta alle foto con i turisti prima di entrare in chiesa dove ad attenderla c'era il compagno. Lungo abito bianco in pizzo, sandali dal tacco alto e capelli raccolti per la ministra che ha voluto un matrimonio sobrio e riservato con gli amici e i parenti più stretti.