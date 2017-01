Bar Refaeli, party pre nozze bis con tuffo sexy in piscina

"Night night" cinguetta la top israeliana, in slip con il reggiseno in mano, ripresa di schiena naturalmente in uno scatto in bianco e nero. Succede a pochi giorni dal matrimonio e si suppone in accordo con il futuro marito Adi Ezra, ormai abituato alla scatenata modella, che non è nuova agli scatti senza veli. In lingerie nera e di pizzo eccola invece in una foto in cui scrive. "Miley inspired me". Poi è la volta della prova abito. Bar svela ai suoi follower una prima idea dell'abito, disegnato per lei da Clare Waight Keller direttore creativo di Chloé, che indosserà tra qualche settimana nel giorno più importante della sua vita. E poi riecco un topless mozzafiato, sulla scaletta che porta in una piscina. Instancabile e sempre più social la top, che ha da poco compiuto 30 anni, sembra davvero decisa a tenere in costante aggiornamento i suoi ammiratori.