Bar Refaeli è diventata mamma: è nata Liv

Bar Refaeli è diventata mamma: la top model ha partorito in un ospedale di Tel Aviv la sua primogenita Liv. Mamma e bimba stanno bene: sui social la prima foto della modella in ospedale, raggiante dopo il parto, l'ha postata la madre di Bar orgogliosa.

La famosa modella israeliana, ex fidanzata di Leonardo Di Caprio, ha sposato Adi Ezra, uomo d'affari israeliano, 41 anni, lo scorso settembre. La loro prima figlia è nata a Tel Aviv e pesa 3,180 chilogrammi. La Refaeli aveva annunciato la gravidanza sui social a Capodanno, questa volta a dare la notizia dell'arrivo di Liv è la madre Tzipi Levine, ex modella.



', ossia un auspicio di vita. Alla stampa locale Bar ha spiegato che con il marito ha scelto quel nome per la bimba anche perché è la prima sillaba della parola ebraica 'Livluv', fioritura.