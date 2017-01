Aurora Ramazzotti, ruba l'abito a Michelle Hunziker e mostra uno scorcio di seno

Ruba l'abito alla madre e posa mostrando uno scorcio di seno. Lo scatto intrigante e sexy è di Aurora Ramazzotti che sui social appare con il vestito maculato in seta che pochi giorni prima aveva usato Michelle Hunziker per una passeggiata sulla battigia con la piccola Celeste. E poi via a foto romantiche e tenere con il fidanzato Edoardo Gori in spiaggia.

Pochi giorni prima era stata pizzicata a Milano intenta a fare boccacce, smorfie, facce buffe e risate davanti ai flash. Del resto come una vera vip la figlia diciottenne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è ormai bersaglio costante dei paparazzi. E dove non arrivano i flash ci pensa Aurora. Infatti la figlia di Eros e Michelle posta scatti perfino dal parrucchiere e cinguetta. "Aria di cambiamento". Non in amore però. Nel cuore della giovane c'è posto, per ora, solo per Edoardo Gori.