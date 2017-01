Nabilla Benattia, il seno è incontenibile

La Benattia sfoggia un abito osé

18/9/2013

foto Splash News

Lei è Nabilla Benattia, 21enne star della tv francese di origini italo-algerine, l'evento, una conferenza stampa a Parigi, ma più propriamente l'incidente sexy occorso alla prosperosa modella sul red carpet: dall'abito scollatissimo il seno è letteralmente esploso da ogni parte...

Nabilla non si è scomposta nemmeno un po' lasciandosi fotografare dai flash impazziti per tanta "scollatura" pubblicamente esposta. Apparentemente l'abito sarebbe potuto sembrare sobrio con tanto di giacchino scuro a renderlo chic ed elegante.



Sotto però l'unico corpetto era composto da due pezzi di stoffa-"bretelle" poco contenitive, attaccate alla gonna. E viste le curve generose e il décolleté esplosivo della sexy starlette le conseguenze erano inevitabili. Seno in uscita in ogni direzione. Un vero red carpet bollente, e di rosso non c'era solo il tappeto.