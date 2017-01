Alessandra Sorcinelli nuda con la schiuma

Bolle roventi sul corpo dell'ex meteorina

26/8/2013

foto Instagram

Alessandra Sorcinelli ricopre la pelle abbronzata solo con acqua e sapone facendo immaginare uno schiuma party molto privato. Solo i piedi sono immersi in vasca mentre il fisico è velato solo dalle bollicine. La frizzante fantasia della showgirl stuzzica e tormenta i fan perché la bellissima mora condivide gli scatti intimi sul web.

Un esibizionismo che la Sorcinelli condivide con la sua amica un po' speciale Barbara Guerra. Le due starlette da esportazione hanno lasciato gli ammiratori a bocca aperta in quest'estate 2013. Curve in vista, lingerie sfacciata e addirittura nudità. Sotto la doccia o in lussuose stanze d'hotel, le due audaci donne di spettacolo sanno come alzare la temperatura.