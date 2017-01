Justine Mattera, foto intima tra le gambe

Eros infuocato negli scatti della showgirl

31/7/2013

foto Instagram

Dimentica il pudore, alza la gonna, socchiude le gambe e punta l'obiettivo proprio lì, sul monte di Venere. Un gioco di luci e ombre che stimola mille interrogativi ad alto tasso erotico perché dello striptease virtuale Justine Mattera è regina indiscussa. La nudità, o presunta tale, non spaventa la bionda che gioca con il suo ruolo da vamp e fa alzare la temperatura dei suoi seguaci sui social network.

La disinibita Justine porta i suoi fan nella vasca da bagno con lei dove nuda, mostra la pelle candida e umida. Calze nere strappate in un altro scatto. Ma non basta. In una foto si sta togliendo i jeans e scrive: "Con o senza?" Domanda retorica che surriscalda i tanti follower. E poi, ancora la silhouette che si intravede dietro un telo. Più osé, davanti allo specchio, mostra un topless da sogno. Per poi farsi accarezzare da un copricapezzolo rosa a forma di farfallina. Ma perché farsi mancare il classico bikini? E quindi, a righe bianche e blu, da marinaretta birichina, la Mattera fa vedere il corpo mozzafiato da pin up.