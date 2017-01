Federica Nargi, capezzolo in vista

Sexy show a Formentera con Matri

4/7/2013

foto Instagram

Da Cuba a Formentera va in onda il sexy show da spiaggia della ex velina mora Federica Nargi. Spettatore in diretta il fidanzato Alessandro Matri, con cui qualcuno dice che si sposerà entro l'anno e qualche altro parla di crisi in corso. Fatto sta che Fede sulla spiaggia delle Baleari mette in mostra il suo fisico fantastico stretto in un bikini nero che lascia il suo lato B ben in vista e che grazie al reggiseno birichino svela anche un capezzolo.

La notizia delle nozze della Nargi con Matri è spuntata come una doccia fredda sul profilo social dell'amico della coppia Bobo Vieri che ha annunciato il sì a novembre, salvo poi smentire e attribuire lo scherzo all'altro amico Cristian Brocchi. Fatto sta che se qualcuno parla di matrimonio imminente, qualche altro giornale insinua il dubbio di un po' di maretta nella coppia.



Poco importa ai fan della ex velina, che come il calciatore bianconero, per il momento si godono lo spettacolo. Quello sexy e bollente riportato nelle foto di Novella 2000 in cui Federica rivela le sue curve mozzafiato e il suo seno sguscia fuori all'improvviso regalando uno scatto a luci rosse.