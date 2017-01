Guendalina Tavassi, matrimonio principesco

L'ex gieffina sposa a Roma l'imprenditore Umberto D'Aponte

8/4/2013

foto Facebook

Matrimonio principesco per Guendalina Tavassi e l'imprenditore Umberto D'Aponte che si sono uniti in matrimonio sabato 6 aprile a Roma nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. Gli sposi, raggianti ed emozionati, hanno condiviso la giornata con parenti, amici e qualche vip. Guenda, in bianco, ha sfoggiato un abito che ha evidenziato il suo prosperoso décolleté... e già si vocifera che potrebbe essere in dolce attesa.

Chiuso il doloroso capitolo Remo (padre della piccola Gaia), Guendalina è pronta a vivere con gioia il suo nuovo stato di signora D'Aponte. Dopo un fidanzamento lampo, l'esuberante concorrente del Grande Fratello 11, con tanto di velo sul viso e bouquet di rose rosso fuoco è andata incontro al suo elegantissimo sposo. Con un vestito bianco, elaborato nella parte bassa e dalla scollatura provocante, Guenda non è riuscita a nascondere le sue rotondità, tant'è che si vocifera che la coppia abbia già ricevuto la visita della cicogna. Una cerimonia romantica, tra rose e candele, poi la firma dei testimoni (il fratello Edoardo e la migliore amica Martina per lei) e di corsa in Porsche verso i festeggiamenti.



Tutto rigorosamente in tinta bianco e rosso, dall'allestimento della basilica a quello della sala ricevimenti, anche l'elegante torta su più piani ha mantenuto lo stesso filo conduttore. Tanto divertimento per una giornata speciale culminata con i fuochi d'artificio.