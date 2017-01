Anna Safroncik torna single

Se l'amore ha avuto una battuta d'arresto, il lavoro prosegue a gonfie vele: “Galleggio in questo ambiente ormai da 19 anni, ma... faccio una grande fatica. C'è chi va avanti prendendo le scorciatoie o per raccomandazione. Non è il mio caso, ho sempre cercato d'impormi con il lavoro. È dura, ma chi vale, alla fine, emerge”. In amore, invece, dice al settimanale Grazia: “Ho sofferto più io dei miei compagni. Malgrado l'apparenza di donna forte, nelle faccende di cuore sono fragilissima. È facile colpirmi. In più, sono rimasta infantile. Piango per un nonnulla, non governo le emozioni”.



Ma cosa dovrà mai avere un uomo per conquistare il suo cuore? “Deve amarmi per quella che sono. - dice dando indicazioni precise su come conquistarla - Onesta, trasparente e, a volte, un po' pesante: non mi accontento mai e a un compagno chiedo il massimo. Tante coppie stanno insieme per solitudine, interessi di lavoro, soldi. Per me non può esistere un rapporto che non sia fondato sull'amore profondo, incondizionato".