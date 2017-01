Ambra Angiolini e Francesco Renga, le strade si dividono

"Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente", e così Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno deciso di dividere le loro strade. Lo racconta al settimanale Io Donna la stessa attrice, che lascia tuttavia uno spiraglio di speranza nella sua relazione con il cantante: "C'era una ferita sanguinante e io ho deciso di prendere la medicina per curarla. Magari un distacco può rimettere a posto gli equilibri".

Equilibri che tra alti e bassi non sono più a posto da tempo. Insieme da oltre 15 anni e con due figli, Leonardo, 9 anni e Jolanda, 11 Ambra e Renga hanno tentato di resistere ai duri contraccolpi di una relazione ormai traballante da qualche anno. Il primo nel 2011 quando i due furono vicini all'addio, dopo che Ambra era stata fotografata con il figlio di Marco Bellocchio. Allora Renga sembrò "perdonarle" il torto e in un concerto dedicò alla compagna persino una canzone,"Stai con me".

Di recente la ricaduta, a parti invertite però. Renga viene avvistato a Brescia, proprio dove vive, insieme ad una ragazza bionda, senza Ambra. Solo scatti di abili paparazzi? E' Ambra stessa che ne parla con triste ironia: "Le foto innescano un meccanismo di occhiate, imbarazzi, frasi inespresse" e fa un esempio recente: "Ho parcheggiato l'auto davanti alla scuola dei miei figli. sul cruscotto c'era un biglietto che mi ha lasciato un signore di Taranto, uno che fa del bene e si occupa di recuperare ragazzi in difficoltà. l'ho incontrato quest'estate quando con Placido ho letto Medea nella sua città. “La tempesta lascia sempre qualcosa per cominciare. Ti voglio bene”, mi ha scritto.

E sotto c'era la sua firma. Hanno fotografato il biglietto e i giornali hanno titolato: “Francesco le chiede perdono con un biglietto. Prove di pace”. Naturalmente avevano già scritto: “Prove di separazione” e “Crisi nera”. Almeno mi dessero una percentuale su questo business!". Quel che è certo tuttavia, è che qualcosa tra Ambra e Renga non ha funzionato. Le foto dei abili paparazzi e il gossip impietoso avranno fatto la loro parte, ma la verità è che una ferita c'è e sanguina da tempo. Ora bisogna trovare una cura. E' stata Ambra a trovarla: "Non voglio essere rabbiosa né patetica, e vivo quello che sta succedendo come il più grande gesto d'amore che ci siamo regalati, forse il gesto più altruista che siamo stati in grado di fare dopo la nascita dei nostri figli".