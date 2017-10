Alessia Fabiani torna single: "I gemelli sono l'amore più grande"

“Viviamo in simbiosi: sono molto legata a loro e loro, ovviamente, sono molto legati a me. Sono il mio amore più grande. Con me condividono tutto, gioie e dolori” diceva la Fabiani qualche tempo fa quando ancora era legata a Cherubini. I due facevano coppia fissa dal 2009 e lei per amore si era trasferita da Milano a Roma. Nel 2012 sono nati i gemelli Kim e Keira. “Se non li ho accanto mi manca l'aria. Il teatro è arrivato in un momento bello, confacente ai miei impegni di mamma. Quando lavoro a Roma sono molto serena perché riesco a conciliare tutto. I bambini tra l'altro assorbono ogni emozione. Essere realizzata fa sì che assorbano il meglio” ha detto la Fabiani.