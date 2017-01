Tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin è finita

10:56 - "Con i cuori pieni di tristezza abbiamo deciso di lasciarci". Inizia così il "comunicato" che Gwyneth Paltrow e Chris Martin hanno pubblicato ieri, 25 marzo, su Goop - il sito ufficiale dell'attrice. Dopo undici anni d'amore e due bambini finisce una delle storie d'amore più longeve, e chiacchierate, del jetset.

Che i due fossero in crisi si vociferava da anni. Tra tournée musicali di lui e film più o meno di successo di lei, le occasioni per vederli insieme erano davvero rare. Eppure... I più romantici ci avevano creduto, erano solo "rumors", nulla di serio. In fondo, dopo tanto tempo, una crisi è quasi d'obbligo. E invece... Niente lieto fine. L'attrice americana non aveva mai nascosto che portare avanti il matrimonio non era affatto facile, più volte aveva dichiarato di essersi trovata in difficoltà, di aver avuto dubbi ma che il sentimento, alla fine, aveva vinto su tutto. Fino ad oggi, almeno.



"Abbiamo cercato di far funzionare le cose per oltre un anno, a volte insieme, a volte divisi, per vedere se era possibile recuperare. Siamo però giunti alla conclusione che sebbene ci amiamo, resteremo separati. Siamo, e saremo sempre, una famiglia..." scrivono Chris e Gwyneth nel post e per i loro due bimbi, Apple 9 anni e Moses, 7, chiedono privacy e rispetto, visto il momento delicato.