Nicole Minetti nuda: che effetto ottico!

11:12 - Nicole Minetti punta su un look mozzafiato e, da brava social addicted, lo posta su Instagram con un cinguettio esplicativo "#Lastnight #redleatherpants". L'effetto ottico della foto però, fa sembrare la Minetti... nuda. La pelle rossa dei pantaloni si confonde con lo sfondo e così l'ex consigliera regionale regala, inconsapevole, uno scatto ad alto tasso erotico.

I pantaloni sono così attillati che è impossibile non notare le curve sinuose di Nicole che, tra palestra e bagni di sole, è più in forma che mai. Da quando è rientrata in Italia, complice la sua nuova storia d'amore con Claudio D'Alessio, la Minetti vive "in vacanza". Prima la Thailandia, poi Roma, in compagnia degli amici di sempre e del suo fidanzato per il quale sta anche imparando a cucinare.



La vita social, infatti, dimostra tutta la sua buona volontà nel volersi trasformare nella donna perfetta. Eccola in versione "casalinga" mentre prepara un rombo al forno, fasciata in una canottierina nera che lascia poco spazio all'immaginazione... Nemmeno ai fornelli rinuncia al suo ben noto sex appeal. Se non funziona "prenderlo per la gola", Nicole può sempre contare su un'arma di riserva...