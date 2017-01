Nicole Minetti e Claudio D'Alessio in love, ma Anna e Gigi non approvano

13:41 - Il curriculum di Nicole Minetti è al vaglio in casa D'Alessio-Tatangelo e la candidata, attuale fidanzata di Claudio D'Alessio, non sembra raccogliere troppi consensi: "Gigi e Anna sono molto preoccupati", dicono gli amici del cantante. I due piccioncini intanto, innamorati e colti da passione travolgente, continuano la loro love story.

Che l'ex consigliera regionale non piaccia particolarmente a papà Gigi e alle mamme di Claudio, quella acquisita, ovvero Anna Tatangelo e quella vera, Carmela è comprensibile. La fama di mangiauomini di Nicole è nota e nella lunga lista dei suoi ex ce n'è per tutti i gusti, da Fabrizio Corona a Giuseppe Cipriani, re dei ristoratori, passando per il rapper Guè Pequeno e Niccolò Oddi e poi flirt a non finire, da Cristiano Ronaldo a Bobo Vieri e Ibrahimovic.



Per non parlare dei suoi guai giudiziari e del fatto che la bella ex igienista è in attesa di giudizio. L'idea di diventare la "suocera" di Miss Minetti ad Anna Tatangelo non va proprio giù. Ma Claudio è adulto e vaccinato, con tanto di figlia di 7 anni, altro motivo di preoccupazione per il clan D'Alessio, che mai affiderebbe alle cure di Nicole la piccola. Lui non si scoraggia e nemmeno si lascia intimidire. Le curve prosperose e seducenti di Nicole lo hanno letteralmente stregato, le sue forme prorompenti lo hanno travolto. Con lei è già "fuggito" in Thailandia per festeggiare il compleanno di lei. Che l'aveva sempre detto: "Il mio principe azzurro sarà napoletano". Detto, fatto.