Naike Rivelli, un nudo integrale che è poesia

10:59 - I follower commentano estasiati: "Sei un capolavoro a 360°..." e ancora "quando si dice Madre Natura!". Naike Rivelli colpisce ancora e su Twitter posta gli ennesimi scatti provocatori, anzi di più, scandalosi. Tutta nuda davanti allo specchio, parti intime in vista, invita alla lettura di una poesia di Kipling. Poi, sempre senza veli posa sdraiata su un divano e infine con una pistola in mano. "Forse così fa più effetto", cinguetta.

L'effetto è sicuramente quello sperato, con o senza pistola. Senza pudore alcuno, anzi con ostentato compiacimento voyeuristico la bella figlia di Ornella Muti espone il suo corpo perfetto e formoso al giudizio dei suoi fan. Che non possono che rispondere all'unisono e in modo univoco. Naike provoca e scandalizza postando i suoi scatti completamente nuda, con la stessa facilità con cui propone poesie, quella di Kipling "Se...", video da YouTube o citazioni celebri.



Non fa differenza per lei. Trasgredire però pare provocarle un piacere particolare e la sua trasgressione si traduce in scatti sempre più audaci e intriganti. L'utilizzo del suo corpo bellissimo, anche se non del tutto frutto di Madre Natura, è un'arte che Miss Rivelli ha imparato molto bene e che le riesce egregiamente. Una vera professionista della provocazione ad alto contenuto erotico.