21 maggio 2014 Myriam Catania flirta con un altro uomo La moglie di Luca Argentero pizzicata in atteggimenti intimi mentre passeggia per le strade di Roma in compagnia di un giovane attore Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:19 - Due passi insieme per le vie del corso dopo un pomeriggio passato a casa di lui. Sguardi languidi e atteggiamenti intimi sembrano tradire una conoscenza che va ben al di là all'amicizia. Myriam Catania, moglie di Luca Argentero, è stata pizzicata da Diva e Donna in compagnia di Davide Faggioli, giovane allievo della scuola di cinema di Rossella Izzo, mamma dell'attrice. L'attrice però, si è subito affretta a smentire...

"Siamo solo amici e per strada stavamo provando delle scene di un cortometraggio a cui stiamo lavorando insieme" avrebbe spiegato poi la Catania. Eppure secondo Diva e Donna tra i due potrebbe esserci qualcosa di più. Conosciuto sui banchi di scuola, Faggioli sembra aver conquistato la sua insegnante al punto che i due passano molto tempo insieme anche fuori dall'aula. L'assenza di Luca Argentero si nota, soprattutto quando, a fari spenti nella notte, Myriam e Davide si salutano in quello che sembra qualcosa di più di un tenero abbraccio. Inoltre, sempre secondo il settimanale, gli indizi che qualcosa sia cambiato sono molti, a cominciare dallo status di WhatsApp dove è apparso un "free - libera" che rende il tutto ancora più sospetto.



Che sia davvero solo lavoro? La storia con Argentero va avanti ormai da dieci anni, tra alti e bassi, come raccontano loro stessi, tra liti furiose e scenate di gelosia da parte di lei. "Non ricordo di avere passato un periodo più lungo di un weekend senza una discussione violenta" aveva raccontato l'attore torinese. E, riguardo un ipotetico tradimento da parte della moglie, era stato chiaro, "Molto meglio non sapere. Se un giorno lontano mia moglie mi dovesse tradire ma fosse sempre innamorata di me sceglierei l’ignoranza: la vita è lunga, uno scivolone può succedere...". Se lo dice lui...