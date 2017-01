Melita Toniolo, profilo sexy e... Bobo Vieri

14:01 - A Formentera va in scena la sexy ex Diavolita Melita Toniolo. Fisico da pin up, costumini striminziti, aria da seduttrice e seno in bella vista. La showgirl è in vacanza sull'isola delle Baleari, dove ci sono anche gli amici. Il settimanale Chi sussurra che sia sempre più vicina a Bobo Vieri. E così sull'Instagram dell'ex calciatore spunta una foto di loro due, vicini vicini...

Melita non si sbilancia e non posta foto per non suscitare sospetti. Lui invece si lascia andare e mette uno scatto: si abbracciano, guancia a guancia, belli e abbronzati. Solo una tenerezza o c'è di più? Intanto non resta che guardare le foto delle forme scolpite della Toniolo per vedere se all'orizzonte spunta anche Bobo...