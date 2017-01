Melita Toniolo, pancia piatta e scolpita

15:19 - Vitino da vespa e pancia piattissima, con malizioso piercing all'ombelico. Seguace dei social e dell'attività fisica Melita Toniolo posta nuovi scatti del suo corpo scolpito in bikini e poi con un top cortissimo e jeans a vita bassa. Nonostante i commenti sulla sua eccessiva magrezza, l'unanime opinione dei follower è che le curve dell'ex Diavolita meritino un bel dieci e lode.

Melita del resto sembra tenerci molto alle sue forme, che risultano toniche e scolpite grazie anche a tanta palestra e attività fisica. Su Instagram le prove. Eccola a testa in giù in una candela quasi perfetta e poi seduta su una panchina al parco in abbigliamento da fitness. Insomma bando alla pigrizia.



E i risultati si vedono. In bikini per un marchio di beachwear di cui è testimonial, l'applauso è di rigore, seno prosperoso e tutto naturale, come l'ex gieffina ha più volte orgogliosamente ribadito, ventre levigato, gambe toniche e lunghissime. E se sulla sua vita sentimentale in questo momento aleggia il mistero sulla fine della sua love story con Andrea Catavolo, Meli non si abbatte. Tutt'altro.



“O urlo dalla finestra o vado in palestra”, aveva cinguettato tempo fa per ribadire la sua passione per il fitness. Palestra antistress quindi, questo potrebbe essere il momento giusto per sfogarsi tra addominali, step e stretching. A estremi mali estremi rimedi e il corpo, almeno il suo, ci guadagna.