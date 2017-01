Melissa Satta - Kevin Prince Boateng: è nato Maddox

10:04 - "We are happy to tell you that our little boy MADDOX PRINCE was born today!!! We are all healthy and very very happy - Siamo lieti di annunciarvi che il nostro piccolo Maddox Prince è nato! Stiamo tutti bene e siamo tutti felici". Con un cinguettio Kevin Prince Boateng annuncia l'arrivo del piccolo mentre mamma Melissa Satta si riprende dalla fatica.

Ieri la prima, e unica, foto col pancione nudo e un bacio dolcissimo del giocatore dello Schalke 04 preceduta da quella di Melissa intenta a preparare la valigia per l'ospedale. Poi, cena in famiglia con i genitori della Satta e qualche amico, tutti insieme in attesa dell'arrivo del bebè. Il primo tweet del giorno, infatti, è per il piccolo Maddox Prince che "sfoggia" già un braccialetto con la scritta "Boateng".



L'ultimo mese con la "panzona", come la chiamava la Satta, era stato piuttosto pesante ma ora l'ex velina avrà tutto il tempo di ritornare in forma e di godersi il suo bambino. Cameretta e corredino sono pronti , adesso è tempo di coccole e famiglia.