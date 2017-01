10 settembre 2014 Mattia Destro e Ludovica Caramis, ecco l'album del loro matrimonio Nozze piene di sorprese: dall'abito supersexy della sposa alla convocazione in Nazionale da parte di mister Antonio Conte Tweet google 0 Invia ad un amico

10:48 - "Quell'abito è stato un colpo di fulmine" commenta lei. "Era bella, bellissima. La donna che ho sempre sognato. Non so voi ma a me ha tolto il fiato" risponde innamoratissimo lui. Mattia Destro e Ludovica Caramis sono convolati a nozze lo scorso primo settembre e su "Chi" ci sono tutti gli scatti del loro album di nozze. Peccato che la prima notte sia passata in fretta e all'alba il calciatore sia partito per Coverciano...

La telefonata di Antonio Conte, mister della Nazionale, non ha rovinato la festa degli sposini. Anzi... "E' il massimo per me" racconta felice Mattia Destro. Oltre ad aver detto "sì" alla sua dolce metà ha anche accettato di rientrare in Nazionale... "Credo di aver stabilito un piccolo record. Alle 5 di pomeriggio aspetto la via Ludovica all'altare... Dopo pochissime ore ero in auto, solo, destinazione Coverciano per rispondere alla convocazione. La prima notte di nozze me la sono goduta a metà... Ma va bene così". A far parlare del matrimonio ci aveva già pensato la sposa, complice la scollatura vertiginosa dell'abito e le linee sinuose del corpo che, avvolto dal pizzo bianco, era ancora più sexy del solito.



Innamorati, felici e pronti per il "progetto parte seconda", come lo chiama la Caramis: metter su famiglia. "Diventare padre è la logica conseguenza - ha spiegato il calciatore della Roma - non c'è fretta ma... c'è la voglia". "Io voglio un figlio presto" gli fa eco Ludovica. Nonostante la giovane età, 23 anni appena, i due hanno le idee chiare. Su tutto. E se Mattia dovesse andare all'estero la Caramis non ha dubbi: "Non farei storie. non sono una moglie che mette il becco nel suo lavoro, a differenza di altre...".