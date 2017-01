Mara Carfagna, ancora in carica... sexy

11:18 - Ha perso il posto al Governo, ma non la bellezza. Mara Carfagna, in vacanza ad Ibiza con il suo compagno, l'avvocato Alessandro Ruben sfoggia le sue irresistibili curve in bikini e sorride felice. L'ex ministra per le Pari Opportunità è senza poltrona, ma resta sempre in carica per le sue sexy forme, come mostrano gli scatti di Novella 2000.

In barca alle Baleari l'ex onorevole, portavoce di Forza Italia alla Camera dei Deputati, offre un piacevole scorcio delle sue lunghe gambe e del suo fisico in perfetta forma. Dopo la dolorosa e difficile separazione dal marito Marco Mezzaroma, sposato nel 2011 e lasciato un anno dopo, la Carfagna pare aver ritrovato il sorriso. Merito forse anche di Ruben, amico dell'ex showgirl passata alla politica, che è entrato nella sua vita nel 2012, come collega nel progetto a cui hanno dato vita insieme, ovvero l'Associazione Diritti in Cammino. Dal 2013 le prime indiscrezioni su una loro possibile liaison sentimentale. E adesso questi scatti che li vedono in coppia, sorridenti e felici. Per Mara un nuovo inizio.