Manuela Arcuri è mamma: è nato Mattia

17:07 - Manuela Arcuri ha dato alla luce all'ospedale Gemelli di Roma il primo figlio: Mattia. Ad annunciarlo è stato il fratello Sergio sui social network con poche parole e la foto di un fiocco azzurro: "Welcome little Mattia!", ossia "benvenuto piccolo Mattia!". Manuela e il compagno Giovanni Di Francesco sono al settimo cielo.

Una piccola curiosità. Solo qualche ora prima Manuela aveva postato su Instagram uno scatto mentre si trovava in cucina: "Ciao ragazzi. Oggi spaghetti, pomodoro e basilico". Chiaramente da lì a poco ci sarebbe stata la corsa in ospedale per il parto. In ogni caso ora la vita di Manuela si arricchisce grazie alle gioie che solo una mamma può provare e poi chissà nelle prossime settimane potrebbe anche annunciare le nozze con il fidanzato Giovanni.