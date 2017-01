Lapo Elkann s'infortuna in Sicilia

17:22 - Piccolo incidente al ginocchio per Lapo Elkann, ospite insieme al fratello John a Sciacca in Sicilia per una blindatissima (e non confermata) festa organizzata da Google. Il rampollo di casa Agnelli si è dovuto recare al Pronto Soccorso della città, con grande stupore da parte dei medici, per medicare alcune escoriazioni, causate, a quanto raccontato a Tgcom24 da alcuni saccensi, da una caduta in barca.

Lapo è stato accolto da tutti con calore e entusiasmo e si è anche "concesso" per qualche foto con alcuni suoi fan. Da alcuni giorni i due Elkann fanno spola tra un lussuosissimo panfilo ormeggiato davanti alla costa, di proprietà di Ferragamo e il prestigioso Verdura Golf Resort, dove presumibilmente alloggiano. La Mercedes scortata su cui viaggiava Lapo in direzione del Resort, è stata vista fermarsi davanti ad una farmacia per acquistare una ginocchiera, come riferiscono alcuni passanti, che si trovavano nei paraggi e che hanno potuto vedere Lapo seduto al posto dei passeggeri.



Niente di grave però tanto che il giovane Elkann non ha interrotto le sue vacanze. Inutile chiedere invece della festa che sarebbe stata organizzata da Google sotto le colonne doriche del Tempio greco di Hera di Selinunte. Un evento di cui non si sa ufficialmente nulla ma al quale avrebbero preso parte più di trecento persone e molti vip tra cui lo statunitense Larry Page e il russo Sergey Brin, ma anche Jovanotti, Lapo e John Elkann, David Beckham, Pierluigi Casiraghi e molti altri.