Kim Kardashian, album di nozze con topless

10:38 - Dall'album di nozze di Kim Kardashian spunta una polaroid in topless pre matrimonio. "Happy Birthday @riccardotisci17 I love you soooo much!!! Can't wait to celebrate with you tonight!!!!" cinguetta su Instagram la socialite postando uno scatto che la ritrae con le sole mutandine a addosso e il velo da sposa a farle da sfondo. Un insolito regalo social per il compleanno dell'amico stilista Riccardo Tisci.

Il direttore creativo di Givenchy ha disegnato l'abito di nozze della prorompente signora West oltre ad essere un suo caro amico intimo. Per il suo compleanno, festeggiato ad Ibiza in uno special party pieno di vip, tra cui Naomi Campbell, Kate Moss, Seal, Ciara, Paris Hilton e molti altri, Kim ha pensato di osare con questo scatto da backstage, che nessuno si aspettava facesse parte dell'album di nozze. Invece la bella ereditiera 33enne, abituata a provocare con le sue forme prosperose, ha sorpreso tutti nuovamente e offrendo uno spunto piccante ai suoi ricordi di nozze e al compleanno dell'amico.