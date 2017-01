7 agosto 2014 Jovanotti ciclista: bagno di folla per la "scalata" Sciacca-Caltabellotta Il cantante, in questi giorni nella città siciliana per il meeting di Google, ne ha approfittato per fare una gita a due ruote di tutto rispetto: ha percorso 20 km in salita Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:44 - Bagno di folla in Sicilia per Jovanotti in versione ciclista. Il cantante ha percorso 20 km, in salita, partendo da Sciacca, dove si trova in questi giorni per il meeting internazionale di Google, fino ad arrivare a Caltabellotta. Insieme a lui c'erano alcuni tecnici della azienda di Mountain View.

Lorenzo ha subito twittato tutta la sua soddisfazione per la gita "in altura", terminata con tanto di granita. Secondo quanto riporta il sito "Palermomania", non appena si è saputo che Jovanotti era in strada, pronto a inerpicarsi sulle strade dell'entroterra montano dell'Agrigentino, è subito partito un tam-tam che ha coinvolto anche i social network e il passaparola ha fatto sì che rapidamente si radunasse una piccola folla ad attenderlo.



Una volta arrivato a Caltabellotta ha voluto visitare la cittadina, passando dalle bellezze paesaggistiche al palazzo comunale. Il modo migliore per "riprendersi" dopo il gran galà di Google che si è svolto mercoledì sera a Selinunte, con gran numero di vip, da Lapo Elkann a Bill Gates, passando per David Beckham e Pierre Casiraghi.