Giorgio Pasotti, con Nicoletta Romanoff è finita... di nuovo

Non è la prima volta che tra i due c'è un momento di crisi... Già nel 2008 la coppia si era presa un momento di pausa - pausa che Pasotti ha trascorso tra le braccia di Giulia Elettra Gorietti, conosciuta sul set di "Ho sposato una sirena" - salvo poi ritornare insieme nel 2009. Il 18 gennaio 2010 è nata la loro primogenita Maria e da allora niente sembrava poterli dividere. E invece...



L'attore arriva a Roma insieme alla sua bambina, salgono su un taxi e arrivano nel palazzo dove vive Nicoletta. Qualche ora dopo Pasotti scende in strada, borsoni a tracolla e viso serio. Niente "lieto fine" per lui, la serata si conclude in solitaria: i fotografi lo immortalano mentra nel portone di quella che è la sua nuova casa.



Le prime indiscrezioni le aveva date il settimanale Chi che, in una chicca: Pasotti a Formentera si lamentava con gli amici, dicendosi stanco delle incomprensioni tra lui e la compagna. L'ultima vacanza insieme a giugno, un tentativo di recuperare una storia che durava da nove anni. A quanto pare a nulla è servito, tanto che a Venezia - in occasione della Mostra del Cinema - i due non erano mai stati paparazzati insieme sebbene entrambi fossero presenti alla manifestazione. Nessuna conferma ufficiale ma le foto di Diva e Donna parlano chiaro: nella notte, con due borsoni e una faccia cupa Pasotti sembra rassegnato a una nuova vita da single.