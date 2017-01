Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli, ecco le foto social del loro matrimonio

17:07 - Nozze blindate nel santuario di Montenero a Livorno dove il calciatore Giorgio Chiellini ha detto sì alla sua Carolina Bonistalli. Il difensore della Juventus era elegantissimo in abito blu, felice e in bianco Carolina. Tanti gli invitati vip alla festa: da Leonardo Bonucci con Martina a Claudio Marchisio con la moglie passando per Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Federica Ridolfi, Alena Seredova, Elena Barolo. E non solo.

Per accedere al santuario bisognava essere muniti di braccialetto fornito dagli sposi e così via tutti verso la chiesa per assistere al sì. E dopo una grande festa con fuochi d'artificio e bacio degli sposi accanto a una torta altissima.