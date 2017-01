10 giugno 2014 Gigi Buffon - Ilaria D'Amico, ultime ore insieme I due hanno passato il pomeriggio insieme prima che il portiere partisse alla volta di Rio De Janeiro Tweet google 0 Invia ad un amico

16:08 - Mentre si allenava a Coverciano, in vista della partenza per Rio de Janeiro, Gigi Buffon non ha resistito al richiamo dell'amore e così ha passato le ultime ore di "libertà" insieme alla sua nuova fiamma. A mostrare le foto dell'incontro il settimanale "Chi", che immortala una raggiante Ilaria D'Amico mentre sale sulla macchina del portiere della Nazionale...

L'incontro è avvenuto a Firenze, poco prima della partenza per il Brasile. Alla stazione di Santa Maria Novella Buffon ha incontrato la giornalista per trascorrere con lei qualche ora insieme prima di volare oltreoceano. Lei, elegantissima e con gli occhiali da sole, è salita veloce sulla Jeep guidata dal portiere, pronto a sfrecciare lontano da sguardi indiscreti... Non si sa ancora se la D'Amico seguirà i Mondiali come giornalista oppure se azzarderà una visita agli spalti per tifare la sua dolce metà. Quel che è certo è che la passione tra i due non è affatto finita...