Elisabetta Canalis, topless esplosivo

15:33 - In vacanza in Sardegna con la sua dolce metà Brian Perri, Elisabetta Canalis regala agli obiettivi di "Chi" il suo primo topless della stagione. Seno in vista durante un cambio bikini che mostra tutte le curve mozzafiato dell'ex velina. Dopo il dolore per la perdita del bambino che stava aspettando, la showgirl è tornata a casa per un po' di coccole e relax in famiglia.

Dopo il viaggio-missione in Libano per l'Unicef la Canalis è volata nella sua terra d'origine, dove è stata raggiunta anche dal compagno Brian Perri. Insieme i due, più innamorati che mai, sembrano davvero felici, pronti a ricominciare ad assecondare la loro voglio di "metter su famiglia". Elisabetta, che inizialmente sarebbe dovuta tornare in Sardegna per festeggiare con i parenti il lieto evento, ha deciso di non rinunciare alle sue vacanze a casa e così eccola in barca con gli amici, sempre con il sorriso sulle labbra.



"So di essere fortunata perché ho un uomo speciale vicino a me che auguro a tutte di avere" aveva cinguettato qualche tempo fa la bella Eli. A giudicare dalle foto però, il vero fortunato è Brian...