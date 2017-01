Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono sposati

12:27 - Elisabetta Canalis ha detto sì al chirurgo americano Brian Perri, dopo due anni di fidanzamento, nella Cattedrale di Santa Maria Immacolata ad Alghero. Presenti circa 150 invitati tra amici stretti (c'erano anche Maddalena Corvaglia e Belen Rodriguez) e familiari. Per la sposa abito bianco in pizzo di seta e velo lungo quattro metri, bordato da 30 metri di merletto, confezionato in Francia dallo stilista abruzzese Angelozzi.

Il ricevimento di nozze è stato organizzato dalla mamma di Elisabetta, regista di tutti i preparativi, in una tenuta poco conosciuta ai più che si chiama Cantine Stella e Mosca, luogo centenario di grande tradizione ma mai usato per ricevimenti.



Sin dal mattino Elisabetta ha usato Twitter per comunicare la sua ansia da futura sposa, poi via via qualche scatto sui libretti del matrimonio, gli auguri del suo cane e quelli di Maddalena Corvaglia e poi i parrucchieri e truccatori di fiducia all'opera per renderla la più bella sposa della Sardegna.