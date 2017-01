E' nata Olivia, fiocco rosa in casa De Rossi

17:50 - Fiocco rosa per Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum nel giorno di San Valentino. Il centrocampista della Roma è infatti diventato padre per la seconda volta. "Tanti auguri a Daniele per la nascita della piccola Olivia!" il tweet con cui la società si è congratulata con la coppia. La piccola è nata con un parto cesareo, programmato da tempo.

Il calciatore è già papà di una bimba di nove anni, Gaia, avuta dalla precedente compagna Tamara Pisnoli. Sembra che sia stata proprio la sorella maggiore a scegliere il nome da dare all'ultima arrivata in casa De Rossi.