Cucinare rende sexy: ecco i vip ai fornelli

11:35 - Naike Rivelli impasta biscottini natalizi, Elisabetta Gregoraci passa dai gamberoni alla griglia alla pizza fatta in casa e Caterina Balivo si dà alle verdure in padella... Sui social impazza la moda di "guarda come cucino" ed eccoli tutti, improvvisamente, trasformarsi in cuochi perfetti. Dalla semplice pasta al tacchino ripieno, sembra di essere ad una puntata di Masterchef...

Francesco Monte prepara una cenetta a lume di candela per la sua Ceci Rodriguez. Stessa idea anche per la seducente cestista Valentina Vignali: non si sa cosa bolle in pentola ma il dopo cena è presto indovinabile... Anna Tatangelo si diletta ai fornelli con un'abilità da vera chef: sartù di riso con polpettine, brodo di carne e paccheri con vongole, calamari e gamberetti. Niente dieta a casa D'Alessio, la cantante li vizia tutti.



Branzino in padella per Melita Toniolo, che cucina con una mise poco "accademica" ma molto intrigante. Per mantenere i pettorali d'acciaio Lenny Kravitz mangia un french toast mango e cocco mentre Costantino Vitagliano, l'ex tronista dal fisico scolpito, si concede un bel piatto di pasta. Victoria Silvstedt aiuta la mamma a preparare l'insalata mentre Elisabetta Canalis fa provare al sua Brian Perri la vera pizza italiana, fatta con le sue mani.



Se Cecilia Capriotti durante le sue vacanze in Kenya si è dilettata con la cucina etnica, Roberta Morise e Marica Pellegrinelli puntano sui classici "du spaghi". Il premio come miglior cuoca social, però, lo vince Claudia Galanti. Dalla pasta fatta in casa alla tacchinella ripiena, la futura mamma e sposa sembra non aver fatto altro nella vita: abile sul tagliere e con il flambé, Arnaud Mimran si è portato a casa una donna dai mille talenti.