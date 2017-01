Costantino Vitagliano,dal trono alla... doccia!

12:03 - Eravamo abituato a vederlo seduto sul trono della trasmissione di Maria De Filippi. Lasciato il piccolo schermo si era dedicato, anima e soprattutto corpo, alla palestra. La notorietà dei tempi d'oro però, non è tornata. E così, Costantino Vitagliano, ha deciso di spogliarsi e mostrarsi nella sua più totale intimità. Sotto la doccia, ad esempio. Inizia così la social soap targata "casa Vitagliano".

Sotto il piumone, con l'accappatoio slacciato, in bagno o in cucina mentre prepara la colazione, le foto dell'ex tronista sono tattiche ma hanno un soggetto comune: lui. Possibilmente mezzo nudo, con tatuaggi e pettorali in bella vista. Nessun pudore per Costantino, il suo corpo piace e lui non fa nulla per coprilo, anzi. Gli scatti si fanno sempre più audaci, i dettagli meno soffusi e l'intento pare essere chiaro: guardatemi. Possibilmente con malizia. Resta un unico segreto non svelato: chi si nasconde dietro l'obiettivo?