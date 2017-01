Coppie nel pallone, quante corna!

09:51 - Lui, lei l'altra. Il triangolo d'amore approda sul campo da calcio. Non solo Alena Seredova e Gigi Buffon in crisi, con le voci di una sbandata per Ilaria D'Amico, oltre ad Andrea Pirlo che ha lasciato la moglie e pare abbia una storia con Valentina Baldini (ex di Grande Stepehhens). Ora a parlare è Maria Rosaria Ventrone, la 23enne napoletana, sedotta e abbandonata dal calciatore Edison Cavani.

“Edison come attore puoi vincere l'Oscar”

Maria Rosaria Ventrone, per mesi è stata la donna di Cavani, quella per la quale aveva mollato moglie e figli e con la quale viveva una bella storia d'amore. “Avevamo un piccolo appartamento solo per noi – racconta la Ventrone al settimanale Chi – Portava mio papà alle partite e andava a pescare con lui...”. Quando il calciatore ha lasciato Napoli per trasferirsi a Parigi, quyalcosa si è rotto. “Mi disse con le lacrime agli occhi: io ti amo ma le persone che si amano non possono stare insieme”. Ora Edison sta con un'altra donna. “Se alle altre dice le stesse cose che diceva a me, allora ha preso in giro tutti, compreso se stesso” ha detto Maria Rosaria.



Buffon-Seredova-D'Amico... il cinguettio e il silenzio

Ancora senza risposta il tweet inviato da Alena Seredova al marito Gigi Buffon... Lei gli invia degli auguri social per il compleanno del portierone. Per ora nessuna replica.



Ecco chi è la nuova fiamma di Pirlo

“Valentina Baldini e io ci siamo lasciati dopo dieci anni insieme. Sarò sincero: non porto nessun rancore. Però vorrei specificare che ci sono anche altre componenti che entrano in gioco in una separazione: magari patologie, come per esempio lo “shopping compulsivo”, che possono obbligarci ad allontanare alcune persone anche dopo molti anni di relazione”. Con queste parole l’avvocato Riccardo Grande Stevens, ex di Valentina Baldini, la nuova fiamma di Andrea Pirlo, ha raccontato a Chi alcuni “dettagli” sulla giovane donna. Alla domanda se sia stata l’intromissione di Andrea Pirlo a mettere la parola fine al fidanzamento l’avvocato risponde: “La storia è finita: punto. Io non do peso alle cose che si sentono raccontare. Ricordate che tutto dipende sempre della qualità del chiacchiericcio: per star male deve valerne la pena”.



Maxi Lopez: “Cara Wanda (Nara), nessun rancore”

Un'altras toria che ha scosso il tappeto verde è il triangolo che ha visti coinvolti Maxi Lopez, la ex Wanda Nara e l'amico, Mauro Icardi. Ora l'argentino che torna blucerchiato “perdona” la moglie e si scaglia contro il calciatore interista. “Niente rancore (per Wanda) – dice a La Gazzetta dello Sport – Io penso solo a me stesso e alla serenità dei miei bambini... Il caso mediatico lo ha fatto chi ha parlato all'esterno delle proprie cose private e le ha pubblicizzate...”.