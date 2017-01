Claudia Galanti: "Sono single. Con Arnaud Mimran siamo in crisi"

13:01 - "Lo ammetto: Arnaud e io siamo in crisi e abbiamo scelto di prenderci una pausa di riflessione". Con queste parole Claudia Galanti confessa, sulle pagine di "Chi", il momento delicato che sta attraversando. I due dopo quattro anni e tre figli insieme, si sono presi un momento per stare da soli, rimandando le nozze previste per il prossimo settembre.

"Non devo chiedere perdono a nessuno" precisa la Galanti al settimanale. In questi giorni, in effetti, si fa un gran parlare di una sua presunta liason ma lei, categorica, smentisce e si concentra sulla sua vita privata. "Paro i colpi, ma non le bugie. Di vero c'è che io e Arnaud in questo momento siamo in crisi. Ho sempre vissuto per l'amore. Per ora nutro quello per i miei figli e voglio essere giudicata solo tra le mura domestiche".



Sarà... Eppure la Galanti di recente è stata paparazzata in vacanza con le amiche e non proprio "disperata" per la sua nuova condizione da single. Rientrata a Montecarlo per dedicarsi ai suoi bambini, cinguetta "Ultimi giorni d'estate... Meno male". In effetti non si può dire che questa sia stata la sua stagione migliore. "Sono stati mesi difficili. Vissuti tra alti e bassi. Ma poi penso ai miei figli e mi torna il sorriso" ha spiegato la showgirl. Per far sorridere i follower, invece, basta guardare i social...