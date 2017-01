Claudia Galanti e la bibita della bellezza

14:43 - Per belle apparire bisogna soffrire. E così, oltre alla palestra, alle diete ferree e agli esercizi di stile, Claudia Galanti ha deciso di bersi un frullato di placenta, per il suo benessere e quello della "sua principessa", Indila Carolina, nata lo scorso 21 marzo. "Il meglio per il mio corpo me lo dà il mio corpo!" ha cinguettato la paraguaiana. Se lo dice lei...

Un rimedio di bellezza "estremo" e non poco contestato dai follower della bella Claudia. I commenti negativi, infatti, non sono mancati ma lei ha lasciato correre. In fondo, le critiche, un po' se le aspettava. Bellissima, nel suo pigiama rosa di seta, la Galanti sorseggia il suo frullato speciale come se stesse bevendo un drink sul lungo mare, in una di quelle location di lusso dove siamo abituati a vederla.



Appena uscita dall'American Hospital of Paris con la piccola Indila, dopo cinque giorni di coccole e fiori, carrozzina superchic e abito lunghissimo, la showgirl è già in splendida forma. Il rimedio "speciale" sembra funzionare.