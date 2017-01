Caterina Balivo ha sposato Guido Maria Brera

15:00 - Dopo cinque anni di fidanzamento e un figlio, Guido Alberto, di due anni la conduttrice televisiva Caterina Balivo e il finanziere Guido Maria Brera si sono sposati con rito civile a Capri. Il primo scatto è comparso, a sorpresa su Twitter, ad opera del direttore di RaiUno Giancarlo Leone poi Caterina ha postato una foto da sposina sulla barca col figlio, commentando: "Just Married con Guido Brera. Prima foto da signora Brera! Felicità unica".

La cerimonia è stata molto riservata e si è svolta in municipio, celebrata dal sindaco di Capri Gianni De Martino. Riso e applausi al passaggio della coppia di neo nella famosa Piazzetta. Nozze per pochi intimi: solo una trentina gli invitati, soprattutto parenti e amici stretti della coppia. Tra gli ospiti l'attore Kim Rossi Stuart.



In realtà nei giorni scorsi si era vociferato che i due innamorati si fossero già sposati in gran segreto qualche giorno fa. Un po' come hanno fatto Angelina Jolie e Brad Pitt. Ma la foto del direttore di RaiUno ha dissipato i dubbi, le nozze ci sono state - sempre a sorpresa - ma in data 30 agosto.