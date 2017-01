1 settembre 2014 Caterina Balivo e Guido Maria Brera sposi, ecco tutte le foto delle nozze a Capri Abito corto con fiocco per la conduttrice e velo bianco in testa Tweet google 0 Invia ad un amico

10:11 - “La signora Brera vi augura buonanotte” cinguetta la neosposa Caterina Balivo da Capri. Cerimonia a sorpresa sabato con pochi invitati e un panorama mozzafiato. La conduttrice tv in abito corto bianco e velo in testa ha sposato il manager Guido Maria Brera nel municipio di Capri. Festa tra i Faraglioni e “felicità unica” come dice Caterina.

La prima foto social è comparsa sul profilo twitter del direttore di Rai 1 Giancarlo Leone, seguita da quelle dei paparazzi che hanno immortalato l'evento. Caterina raggiante in abito corto con vistoso fiocco sul davanti, velo bianco in testa, décolleté bianche e bouquet rosa in mano. Cerimonia civile nella sala municipale e festa in barca prima, e in un locale di Capri dopo. Con mamma Balivo in lacrime per l'emozione, il piccolo Guido Alberto, 2 anni, paggetto in bianco e pochi amici stretti.



In barca vicino alla Grotta Azzurra la Balivo ha indossato un copricostume bianco ricamato e un bikini color latte che lasciava ben scoperte le curve mozzafiato della showgirl. “Finalmente in acqua” ha cinguettato Caterina pronta per i tuffi. Poi i balli scatenati, i baci e le coccole al neomarito. E ora un mare di messaggi social dall'orgogliosa “signora Brera”.